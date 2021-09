Le ministre syrien du Pétrole et de la Richesse minière, Bassam To’mah, a affirmé que le gazoduc devant acheminer le gaz à partir de l'Egypte vers le Liban via la Syrie et prêt, rapportent samedi des médias.

Le ministre To’mah a fait savoir que la partie du gazoduc sur les territoires syriens est paré pour acheminer le gaz à la suite d’opérations de maintenance faites après des dommages causés par des dizaines d’attaques terroristes et le vol par les terroristes d’équipements,en soulignant que les opérations de sa réparation avaient coûté des milliards de Livres syriennes, rapporte l'agence de presse syrienne (SANA). Le même responsable a précisé qu’en vertu du mémorandum d’entente signé entre la Syrie et l’Egypte en 2000 et l’adhésion de la Jordanie en 2001, chaque pays se doit de construire et assurer la maintenance de la partie du gazoduc se trouvant sur ses territoires. Samedi dernier, le 4 septembre, la Syrie s'était réjoui de pouvoir aider le Liban à s’approvisionner en gaz à partir de l'Egypte via le territoire syrien.

En outre,La décision prise par Damas, intervient alors q ue le Liban connaît de sérieuses pénuries de carburant et des coupures d'électricité qui paralysent en grande partie les services et les activités des hôpitaux, restaurants, magasins et industries.