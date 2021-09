La réalisatrice française Audrey Diwan, a reçu samedi le Lion d'Or de la 78e Mostra de Venise "L'événement", une adaptation du récit autobiographique éponyme de la romancière Annie Ernaux.

Le Lion d'argent - Grand Prix du Jury a été attribué à "La main de Dieu" de l'Italien Paolo Sorrentino alors que le Lion d'argent - Prix de la meilleure réalisation est revenu à "La part du chien" de Jane Campion (Nouvelle-Zélande).

La star espagnole Penélope Cruz a remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans "Madres Paralelas", sa nouvelle collaboration avec son compatriote Pedro Almodovar.

Alors que Prix d'interprétation masculine a été attribué à l'acteur philippin John Arcilla pour son rôle dans "On the Job: The Missing 8" d'Erik Matti.

Le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin est revenu au jeune acteur italien Filippo Scotti pour son rôle dans "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino.

Le jury du festival a également attribué un Prix spécial du jury au film italien "Il Buco" de Michelangelo Frammartino alors que le Prix du meilleur scénario est rev enu à Maggie Gyllenhaal pour "The lost daughter" (Etats-Unis).

Inaugurée le 1er septembre, la 78e Mostra de Venise prend fin samedi après la projection d'une vingtaine de films en compétition pour le Lion d'Or.

Créé en 1932, la Mostra de Venise reste l'un des trois festivals européens les plus important avec le festival de Cannes (France) et la Berlinale (Allemagne).

Les vainqueurs des principaux prix

Voici les vainqueurs des principaux prix décernés samedi soir lors de la cérémonie de clôture de la 78ème édition du festival de Venise.

Lion d'or du meilleur film : "L'événement" d'Audrey Diwan (France)

Lion d'argent - Grand Prix du Jury : "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Lion d'argent - Prix de la meilleure réalisation : "La part du chien" de Jane Campion (Nouvelle-Zélande)

Prix d'interprétation féminine : Penélope Cruz pour son rôle dans "Madres paralelas" de Pedro Almodovar (Espagne)

Prix d'interprétation masculine : John Arcilla pour son rôle dans "On the Job: The Missing 8" d'Erik Matti (Philippines)

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin ou féminin :

Filippo Scotti pour son rôle dans "La main de Dieu" de Paolo Sorrentino (Italie)

Prix spécial du jury: "Il Buco" de Michelangelo Frammartino (Italie)

Prix du meilleur scénario : Maggie Gyllenhaal pour "The lost daughter" (Etats-Unis).