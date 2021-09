La star espagnole Penélope Cruz a remporté samedi soir à Venise le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans "Madres Paralelas", sa nouvelle collaboration avec son compatriote Pedro Almodovar. "Merci Pedro, tu as créé une magie, je t'adore", a-t-elle réagi en recevant son prix. Elle a aussi dédié son prix à Pilar Bardem, la mère de son mari l'acteur Javier Bardem, décédée en juillet. Almodovar lui avait déjà permis d'être récompensée par le prix d'interprétation à Cannes pour "Volver".

Film qui a ouvert la 78e Mostra, "Madres Paralelas" est construit sur le parcours croisé de deux femmes qui accouchent le même jour dans la même maternité, et Penélope Cruz incarne une photographe quadragénaire qui tombe enceinte d'un ami archéologue et marié, qui lui a promis de l'aider à retrouver la sépulture de son arrière grand-père, disparu aux débuts de la guerre civile espagnole. Un rôle sur mesure pour l'actrice de 47 ans, née en 1974 dans une famille modeste de la banlieue de Madrid. Penélope Cruz forme avec son compatriote Javier Barden le couple-phare du cinéma ibérique. Tous deux aiment à rappeler qu' ils doivent tout au défunt réalisateur espagnol Bigas Luna, qui en 1991 les avait réunis pour la première fois sur le tournage du très chaud "Jambon, Jambon".