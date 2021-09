L'occupation israélienne a mené tôt, dimanche, une série de frappes contre plusieurs sites de la bande de Ghaza ce qui a causé des dommages matériels aux biens des citoyens palestiniens, selon des médias palestiniens. L'occupation a bombardé avec trois roquettes un site à l’est du camp de réfugiés d’Al-Bureij au centre de l’enclave côtière, le détruisant et entraînant des dégâts matériels aux propriétés des citoyens voisins, rapporte l'agence de presse palestinienne (Wafa). Des avions de guerre israéliens ont visé également avec six roquettes un site sur la route à l’ouest de la ville de Rafah au sud de la bande de Ghaza, ajoute la source. Dans l’intervalle, un site à l’ouest de la ville de Khan Younis a été la cible de frappes israéliennes. Il convient de rappeler que les avions de combat israéliens ont bombardé samedi à l’aube deux sites et une terre agricole au sud et au centre de la bande de Ghaza. L'occupation israélienne maintient un blocus illégal sur la bande de Ghaza depuis 2007. Deux millions de citoyens palestiniens sont soumis injustement depuis à des privations multiples.