Une journée de formation régionale a été lancée samedi au niveau de l'Ecole nationale des sports olympiques "El-Bez" à Sétif, au profit de 32 arbitres fédéraux en volley-ball.

En marge du lancement de ce stage, le président de la ligue de Sétif du volleyball, Malik Sabaa a précisé que cette session de formation que la Fédération algérienne de volleyball veille à organiser au début de chaque saison sportive en coordination avec les ligues locales (ligue de Sétif de volleyball) est inscrite dans le cadre des préparatifs du début de la saison sportive 2021-2022, au profit de 32 arbitres fédéraux qui mèneront des matchs de volleyball pour les ligues 1 et 2 nationales.

La même source a ajouté que les arbitres fédéraux concernés par cette journée de formation sont venus des wilayas de Sétif, Batna, Biskra et Bordj Bou Arreridj, et recevront des explications détaillées sur les nouvelles lois régissant le volleyball approuvées par le Comité d'arbitrage international et les mesures qui seront concrétisées sur le terrain au cours de la saison 2021-2022, par des experts et des spécialistes du domai ne.

D'autre part, le directeur de l'Ecole nationale des sports olympiques, Abdelghani Naamane, a souligné que des travaux de réhabilitation sont en cours à l’Ecole, portant sur l’entretien du gazon naturel des terrains de football et les espaces verts, l'éclairage extérieur et la restauration de la salle omnisports et le tapis de la salle des arts martiaux, afin de relancer la mission de l'Ecole des sports olympiques qui était jusqu'à récemment, le lieu de prédilection pour les stages de la majorité des équipes nationales dans toutes les disciplines.