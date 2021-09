Le coureur Abdelkrim Krai, couronné de la médaille d'argent du 1500 m dans

la catégorie T38 aux derniers jeux Paralympiques de Tokyo, a été honoré samedi

à Bordj Bou Arreridj par le chef de l'exécutif local, Mohamed Benmalek. A l’occasion, le wali a salué dans une lettre adressée à Abdelkrim Krai les efforts considérables déployés par l’athlète paralympique qui a remporté la médaille d'argent 1500 m dans la catégorie T38 aux Jeux paralympiques de Tokyo et honoré l’emblème national lors de ce rendez- vous sportif international, ainsi que la ville de Bordj Bou Arreridj, lui souhaitant d’autres succès et distinctions lors des prochains événements sportifs.

"J'ai vécu les Jeux de Tokyo dans des circonstances très difficiles, du fait que mes préparatifs pour ce rendez-vous sportif étaient interrompus en raison de blessures que j’ai eus, et je craignais que la douleur me revienne avant la compétition" a indiqué à l'APS Krai.

Et d'ajouter : "Dieu merci, les choses se sont bien passées et j'ai pu atteindre ce dont j'aspirais, remporter au moins la médaille d'argent pour ma première expérience dans une telle compétition, et j'ai pu aussi battre le record d'Afrique que je détiens".

Il a également poursuivi : " J'adresse mes plus vifs remerciements au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'hommage qu'il m'a accordé, ce qui me motive, ainsi que mes collègues, à travailler davantage pour obtenir d'autres résultats. J’adresse mes remerciements également aux autorités locales et à la population de ma ville Bordj Bou Arreridj qui m’ont soutenu et encouragé et je dédie ce sacre à ma famille, à mon entraineur et à tout le peuple algérien qui a interagi avec mon sacre et le sacre de tous mes collègues, athlètes aux besoins spécifiques. Pour rappel, une cérémonie a été organisée en l'honneur du coureur Abdelkrim Krai, issu de la ville de Bordj Bou Arreridj au siège de la wilaya, présidée par le wali, Mohamed Benmalek, et en présence des autorités locales et de la famille sportive.

Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, avait présidé jeudi dernier, au palais du peuple à Alger, en présence des hauts responsables de l’Etat, une cérémonie en hommage aux athlètes participants aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui ont décroché 12 médailles et réalisé de nouveaux records africains et internationaux.