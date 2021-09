Le projet de réalisation de 1.201 logements publics locatifs, implanté au quartier de la pépinière dans la commune de Bir El-Djir (Oran), sera relancé dans les prochains jours, a annoncé, samedi, le wali, Saïd Sayoud.

Lors d'une visite à ce site réservé au relogement des habitants de "Batimate Taliane" à Es-Seddikia, M. Sayoud a indiqué que le contrat avec l’entreprise défaillante sera résilié et le projet sera relancé dans les prochains jours, ont fait savoir les services de la wilaya.

Les mêmes services ont précisé que les travaux d’aménagement extérieur dans ce groupement d'habitat connaissent un rythme satisfaisant, soulignant que le wali d’Oran a effectué cette visite pour trouver des solutions à même d’augmenter le rythme des travaux et rattraper le retard, en plus de règler la problématique des équipements publics au niveau de ce groupement d’habitat.

Le même responsable a rencontré des représentants des habitants du quartier concerné, qui ont exprimé leurs préoccupations quant à leur relogement avant la fin de l’année courante, a-t-on ajouté.

A noter que les travaux de réalisations d ’une grande partie du projet, qui comprend également deux écoles primaires, un CEM, un lycée et une mosquée, ont été achevés et une partie est en cours de réalisation.

Au sujet de la reprise des opérations de relogement, lancées par les services de la wilaya dernièrement, Saïd Sayoud a annoncé qu’une liste de bénéficiaires de logements publics locatifs de la daïra d’Oran sera affichée au début de la semaine prochaine et sera suivie par une opération de relogement des habitants du site illicite de Sidi Chahmi, entre autres opérations, affirmant que la prise en charge des préoccupations de la catégorie précaire de la population fait partie de ses priorités.