Le projet d’extension du terminal à conteneurs du port d’Oran sera réceptionné en octobre prochain, ce qui permettra d’impulser une plus grande dynamique au trafic de marchandises, a annoncé, samedi, la directrice des travaux publics de la wilaya .

Mokdad Djamila a indiqué que le projet sera réceptionné au plus tard en octobre prochain, soulignant que le taux d’avancement des travaux, pris en charge par le groupe algéro-chinois "Méditram Check" a dépassé les 98% et que les gros œuvres ont été achevés à 100%.

La même responsable a affirmé que cette extension permettra au port d’Oran, qui appliquera les normes internationales, d’améliorer la qualité des prestations de services.

Avec la réception de cet important projet, 500.000 conteneurs seront traités chaque année dans une première étape pour atteindre progressivement 1 million de conteneurs par an dans les prochaines années, a indiqué le Président directeur général de l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO), Korba Mokhtar, soulignant que le port accueillera des navires de gros tonnage du type "Panamax" dont la capacité du chargement v arie entre 4.000 à 8.000 conteneurs.

Pour rappel, les travaux programmés, dotés d'une enveloppe de 12 milliards de dinars allouée par les autorités publiques, portent sur un remblais sur 16,5 hectares pour atteindre une superficie totale d’environ 24 ha et la réalisation d’un quai d’accostage de 460 mètres de long et de 14 mètres de tirant d’eau conformément aux normes internationales en vigueur au niveau du bassin méditerranéen, a fait savoir M. Korba.

L’EPO a également accordé une enveloppe de près de 300 millions DA pour la réalisation de quelques installations et de commodités, à l’instar de l’éclairage public et la réalisation d’un siège de l’administration en charge de la gestion du terminal des conteneurs et d’un atelier technique, entre autres, a-t-on indiqué.

Parallèlement au projet d’extension du terminal à conteneurs, le port d’Oran sera renforcé par l’acquisition de deux mécanismes de déchargement des conteneurs et de 7 autres pour le chargement et le transfert des conteneurs du quai au terminal, ce qui donnera une nouvelle dynamique à l’activité portuaire.