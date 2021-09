Un total de 16.228 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 durant la première semaine de la Campagne nationale de vaccination dans la wilaya de Guelma, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la Santé.

Le bilan concerne les citoyens ayant été recensés au niveau des points de vaccination réservés pour l'opération entre le 4 et le 10 septembre en cours, a indiqué, à l'APS, le directeur local du secteur, Tahar Rahmani, faisant savoir que l'opération se poursuit.

Les services de la santé ont mobilisé un total de 170 espaces de vaccination dans la wilaya, a-t-il précisé.

Le responsable a ajouté que dix équipes médicales ont été mobilisées pour sillonner les villages reculés et les mechtas éloignées pour cibler les personnes infirmes et âgées, qui ne peuvent pas se déplacer vers les points destinés à la vaccination.

Selon les informations fournies par la direction de la Santé, le premier jour du programme de la Campagne nationale de vaccination contre la Covid- 19, le 4 septembre dernier, a été marqué par la vaccination de pas moins de 5.800 personnes. Il est à signaler que l a moyenne d'affluence des citoyens est estimée dans la wilaya de Guelma à plus de 1.500 personnes/jour.