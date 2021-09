Travailler dans une odeur de café stimulerait notre cerveau et augmenterait nos capacités cognitives. Boire du café semble avoir plusieurs avantages. En plus du coup de fouet physique qu'il procure, le café peut réduire le risque de maladie cardiaque, de diabète et de démence et même nous aider à vivre plus longtemps. Cette nouvelle étude publiée dans Journal of Environmental Psychology nous apprend que révèle que l'odeur du café seul peut aider à la stimulation cérébrale.

Les chercheurs de du Stevens Institute of Technology aux Etats-Unis ont fait passer un test d'algèbre à environ 100 étudiants en commerce de premier cycle, répartis en deux groupes. Le premier a répondu au test en présence d'un parfum ambiant de type café, tandis que le groupe de contrôle est resté dans une pièce sans odeur. Les chercheurs ont constaté que l'odeur de café a permis de résultats plus élevés aux questionnaires.

"Ce n'est pas seulement que l'odeur de café a aidé les volontaires à mieux répondre aux tâches analytiques, ce qui était déjà intéressant", a expliqué Adriana Madzharov, professeure à la Stevens School of Business. "Mais les participants pensaient aussi qu'ils feraient mieux, et nous avons démontré que cette attente était au moins en partie responsable de l'amélioration des performances." En bref, sentir un parfum ressemblant à du café, qui ne contient pas de caféine, a un effet similaire à celui de boire du café, suggérant un effet placebo de l'odeur de café.