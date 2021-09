S'il n'existe pas de recette toute faite, une certaine hygiène de vie est indispensable pour stimuler son cerveau et le garder aussi longtemps que possible en pleine forme.

Lorsque l'on apprend, des connexions supplémentaires apparaissent tandis que d'autres, existantes, se renforcent ou s'affaiblissent. "Un peu comme Internet, en somme : la “toile” comporte d'innombrables réseaux, petits et grands, reliés entre eux, compare Michel Le Van Quyen, chercheur à l'Inserm. Elle est le siège d'une constante évolution de ses connexions, qui se réorganisent en fonction des besoins ou des intérêts du moment. Le cerveau a naturellement la capacité d'aller très loin, pour peu qu'on le maintienne régulièrement en activité", assure-t-il.

C'est d'ailleurs recommandé puisqu'en cas de lésion (AVC…), ceux qui disposent d'un nombre plus élevé de neurones et de connexions cérébrales présenteraient des troubles moins sévères. En d'autres termes, plus on a stimulé son cerveau, plus il se développe et plus il est développé, mieux il résistera aux assauts de l'âge et des troubles cérébraux. Un cercle vertueux en quelque sorte.

Pour mémoriser il faut l'attention, la concentration et l'énergie

Sans plaisir, pas d'envie d'agir, ni de motivation à être curieux, entreprendre, tester, pratiquer, nouer des liens sociaux… "On peut tout à fait vieillir en gardant une mémoire remarquable, à condition d'être motivé et de la stimuler chaque jour, en se faisant plaisir", insiste Bernard Doutres, pharmacien et spécialiste de la nutrition.

L'important : que vos activités et vos interactions sociales (professionnelles et amicales) soient perçues comme satisfaisantes, donc inutile de vous mettre au Sudoku si vous n'avez aucun attrait pour ça. Et même, chez les personnes présentant un trouble cognitif, les expériences montrent, au début de la maladie, un effet protecteur des émotions positives sur les capacités résiduelles de mémoire. "Tout est bon dès lors que l'on s'appuie sur l'intérêt, la motivation et le plaisir, confirme le Dr Hervé Chneiweiss, médecin neurologue à la Pitié-Salpetrière (Paris). Pour mémoriser, il faut l'attention, la concentration et l'énergie avec des phases d'action et de repos, et toujours la répétition."

Pour mémoriser, il faut varier les activités

Autre règle : la diversité. Chaque activité, quelle qu'elle soit, stimule différentes zones du cerveau. L'idéal est donc de varier les activités sans se focaliser sur la mémoire, pour faire travailler toutes les zones cérébrales. Certes, la lecture implique toutes nos aires cérébrales et les mots croisés stimulent les deux parties du cerveau, mais cela ne suffit pas. Pas plus que les grilles de Sudoku ou les échecs.

Sortir, discuter, jardiner, aller au cinéma, lire, préparer de bons petits plats ou partir en voyage sont des activités tout aussi importantes pour entretenir les connexions des neurones, mémoriser de nouvelles informations et mobiliser celles déjà en stock. Tout au long de sa vie professionnelle, on peut aussi profiter du CPF (Compte personnel de formation) pour se remettre aux études, apprendre de nouvelles compétences, une langue étrangère, se perfectionner dans un domaine… Le fait de jouer d'un instrument augmente également la quantité de substance grise, quel que soit notre niveau, et retarde l'apparition de maladies dégénératives comme Alzheimer. La mémoire vieillit mieux.

Bien sûr, cela demande quelques efforts et il faut persévérer pour obtenir des résultats positifs, mais ensuite on se sent valorisé et encore plus motivé. Plus modestement, on peut aussi travailler son attention, par exemple en se focalisant entièrement sur une tâche pendant quelques minutes, qu'il s'agisse de cuisiner ou de regarder les infos à la télé. Dans notre société du zapping, être pleinement à ce que l'on fait est de plus en plus rare, et pourtant cette attention est essentielle pour apprendre et mémoriser.

Pour mémoriser il faut savoir faire des pauses

"Contrairement à ce que l'on pense, prendre soin de son cerveau n'est pas synonyme de toujours faire plus et mieux, insiste Michel Le Van Quyen. C'est aussi savoir parfois faire des pauses pour reposer son cerveau et lui donner le temps de se régénérer."

Le confinement, qui nous a obligés à sortir de notre rythme de travail habituel et à arrêter l'incessante course à laquelle nous nous livrons jour après jour, a sans doute été bénéfique pour notre cerveau. Ce n'est pas l'éloge de la paresse, mais du repos, indispensable à la concentration pour apprendre et retenir, et du "silence, bénéfique pour la créativité et la mémorisation."

Pour mémoriser, il faut méditer

On rumine le passé, on redoute l'avenir… notre cerveau est distrait en permanence, ce qui mobilise son énergie, inutilement le plus souvent, et nous rend malheureux. Les pratiques méditatives visent à nous ramener au moment présent, en focalisant son attention sur un mantra, sa respiration, ses sensations corporelles…

"Cette pratique a une action bénéfique sur le corps et le cerveau en particulier", assure Michel Le Van Quyen. Une étude américaine a même révélé que méditer permettrait de reconstruire notre matière grise en seulement huit semaines et qu'en agissant directement sur l'amygdale (noyau des émotions), la méditation de pleine conscience stimule la création de nouvelles connexions neuronales, améliore le fonctionnement du cortex préfrontal et, par là même, le système vasculaire, musculaire et hormonal. Pratiquée 30 minutes par jour, elle permet de réguler son système nerveux autonome par la respiration. Être attentif à sa posture, à ses pensées permet aussi de delopper son attention et sa concentration (et donc ses capacités d'apprentissage).

C'est aussi donner un sens à sa vie

Donner un sens à sa vie, est selon le Pr Yves Agid, neurologue à l'Institut du cerveau, le dernier ingrédient essentiel : "Nous ne sommes que de passage, il faut en avoir conscience, accepter de mourir, réfléchir à qui l'on est, organiser sa vie intelligemment et être heureux. C'est bon pour le cerveau, cela donne un élan vital et permet de compenser quelques défaillances de manière très efficace."