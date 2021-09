Selon des chercheurs français, le cerveau serait capable de mémoriser des informations pendant certaines phases du sommeil.

Apprendre en dormant ? D'après une étude menée par le CNRS et le Centre du sommeil et de la vigilance de l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu et publiée dans la revue Nature Communications, ce serait possible car le cerveau aurait la capacité de mémoriser de nouvelles informations pendant le sommeil. "Avant, on pensait que le cerveau endormi était isolé et que l'information sensorielle était bloquée", explique Thomas Andrillon, un des auteurs de l'étude et chercheur au CNRS, à BFMTV. "L'idée d'apprendre en dormant était donc perçue comme un mythe. Mais d'autres études ont démontré que le cerveau était capable de traiter des informations extérieures pendant le sommeil. Ça a relancé le débat". Pour confirmer cette idée, Thomas Andrillon et son équipe ont analysé l'activité cérébrale d'une vingtaine de personnes, âgées de 18 à 35 ans. Pendant plusieurs nuits, un bruit inconnu leur était diffusé durant leur sommeil. Au réveil, les chercheurs ont observé que les participants étaient capables le reconnaître. L'étude rapporte cependant qu'il n'est pas possible d'apprendre à n'importe quel moment du sommeil. D'après les chercheurs, deux phases de sommeil sont particulièrement propices à l'apprentissage : la phase de sommeil léger (soit 50 % de notre nuit) et le sommeil paradoxal (près de 25 % de la nuit) qui représente le moment où l'on rêve. "Le sommeil lent léger et le sommeil paradoxal sont des états favorables à la plasticité cérébrale et à la consolidation active de la mémoire", précise l'étude. Au contraire, le sommeil profond aiderait la mémoire à faire le vide, et certaines informations sont même "effacées".