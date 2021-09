Garder un esprit vif malgré les années qui passent se travaille aussi. Les conseils pour garder un esprit jeune du Dr Philippe Amouyel, auteur du Guide anti-Alzheimer, les secrets d'un cerveau en pleine forme.

La mémoire fonctionne comme un muscle : plus on la travaille plus on la développe. Voici 3 exercices aussi simples qu'efficaces pour développer ses capacités de mémorisation, développés par la sophrologue Carole Serrat.

LA VISUALISATION D'UN MOMENT DE BONHEUR

Le cerveau a besoin de pensées positives et de souvenirs heureux pour bien fonctionner et former de nouvelles connexions neuronales.

On ferme les yeux et on se remémore une scène de notre vie qui nous a fait plaisir : vacances, réussite personnelle ou professionnelle, instant de bonheur...

On s'imprègne des sensations agréables que nous a procurées cet épisode de notre vie. On retrouve les personnes qui nous entouraient, les sons, les odeurs, les couleurs...

On se revoit : sûre de soi et confiante, en harmonie avec son environnement...

On revit cet instant intensément, en s'y replongeant comme si l'événement se déroulait ici et maintenant.

On se laisse porter par ces impressions « ressourçantes ». Le fait de visualiser ces moments du passé a un effet très bénéfique sur la mémoire.

LA CONCENTRATION PAR LA DÉTENTE

Dix minutes de relaxation par jour suffisent à favoriser le bon fonctionnement de la mémoire.

On s'assoit ou on s'allonge confortablement sur un matelas, et on ferme doucement les yeux. On commence par détendre ses orteils et ses pieds, puis ses chevilles. On sent l'énergie qui monte de la terre... des pieds jusqu'aux genoux, et qui détend les jambes... On détend les cuisses, puis on relâche tous les muscles des hanches, du ventre, du buste... en progressant jusqu'au sommet de la tête.

Une fois qu'on est bien relaxée, on mémorise un extrait de poème, une formule arithmétique, un numéro de téléphone, des mots de passe...

Pour bien imprimer ces informations dans son esprit, on effectue un « ancrage mémoriel » en contractant tous les muscles de son corps pendant 3 secondes et en relâchant.

LA MÉDITATION AUTOUR D'UN OBJET

Une demi-heure par jour de méditation améliore la mémoire et nous offre tous ses bienfaits : calme, paix intérieure, créativité. Elle consiste à se concentrer sur un objet : un caillou, une fleur, la flamme d'une bougie ou tout autre objet à condition qu'il ne soit pas trop complexe. On fixe d'abord son attention sur l'objet que l'on a choisi. L'esprit se focalise sur son aspect extérieur : sa forme, sa texture, sa couleur...

On ferme les yeux et on visualise l'objet que l'on vient de contempler : on essaye de le recréer mentalement dans ses moindres détails. Pour terminer, on ouvre les yeux et on porte à nouveau son regard sur l'objet. On recommence deux ou trois fois de suite.