Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a fait escale vendredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, porteur d'un message du président de République, Abdelmadjid Tebboune à son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo, comportant des "propositions concrètes" pour la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne, indique un communiqué du ministère.

"Au cours d'une escale effectuée aujourd’hui à Kinshasa, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, porteur d’un message du président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune destiné à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo et président en exercice de l’Union Africaine, a eu des consultations avec M. Christophe Lutundula, vice Premier-ministre et ministre des Affaires étrangères", précise le MAE.

"Le message du président Tebboune s'inscrit dans le cadre de l'exercice par l’Alg érie de son mandat de Coordonnateur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, mandat qui lui a été confié par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine ", ajoute le ministère.

Le message du président de la République "porte sur la recrudescence de la menace terroriste en Afrique, en particulier dans la région sahélo-saharienne, et comporte des propositions concrètes susceptibles de stimuler l'action des institutions et de renforcer les mécanismes mis en place par l'Union Africaine dans le cadre de la lutte contre ce phénomène", a fait savoir le ministère.

"Cette initiative du Président Tebboune participe de l’engagement bien établi de l’Algérie dans la riposte organisée de la communauté internationale contre le phénomène du terrorisme et contre ses causes et manifestations tant locales que régionales et globales", souligne la diplomatie algérienne.

Les discussions entre Lamamra Lutundula ont porté également sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, ainsi que sur les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine en prévision des prochaines échéances aux niveaux continental et international, selon le communiqué.