Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice et des présidents et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs, indique jeudi un communiqué du ministère de la Justice dont voici le texte intégral :

"Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution et des dispositions de l’article 49 de la loi organique portant statut de la magistrature, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des présidents et procureurs généraux près les cours de justice et des présidents et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs.

Ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement des juridictions et à promouvoir leur rendement en adéquation avec les mutations nationales en cours, et ce, à travers la nomination de compétences judiciaires ayant fait leurs preuves dans la magistrature.

-Mouvement dans le corps des présidents de cours de justice :

Cour de Laghouat : Kamel Hadj Mihoub Sidi Moussa

Cour de Biskra : Laïd Boukhobza

Cour de Bechar : Dahou Kada

Cour de Tamanrasset : Abdallah Khalfaoui

Cour d’Annaba : Fethi Ahmed Kebir

Cour de Médéa : Lahcène Saadi

Cour de Mostaganem : Abdelhafid Tebahriti

Cour de Mascara : Menouar Antar

Cour d’Oran : Abdelkader Mansour

Cour d’El Bayadh : Laïd Belmaaziz

Cour de Tindouf : Omar Kheffache

Cour de Tissemsilt : Houari Ben Allal

Cour de Souk Ahras : Mabrouk Mokadem

Cour de Mila : Azzedine Larfi

Cour de Naama : Ben Sekran Filali

Cour d’Aïn Temouchent : Hamid Chetah

-Mouvement dans le corps des procureurs généraux près les cours de justice :

Cour d’Adrar : Abdelouahab Ismaïl

Cour de Laghouat : Ibrahim Cherif

Cour d’Oum El Bouaghi : Chaker Kara

Cour de Biskra : Mahmoud Boulekssibat

Cour de Bechar : Tarek Latrech

Cour de Blida : Abdelmadjid Djebbari

Cour de Tamanrasset : Hamid Akssoum

Cour de Tlemcen : Noureddine Mahboubi

Cour de Saïda : Mohamed Maatallah

Cour de Skikda : Mohamed Mahdi Mouhoub

Cour d’Annaba : Farid Gouasmia

Cour de Médéa : Kamel Ghezali

Cour d’Ouargla : Fayçal Bendaas

Cour d’Illizi : Mabrouk Boumaali

Cour de Tindouf : Mohamed Benaouda

Cour de Khenchela : Lanouar Benmhidi

Cour de Souk Ahras:Moncef Benbelkacem

Cour de Mila : Azzedine Tebib

Cour d’Aïn Temouchent : Zouhir Talbi

Cour de Ghardaïa : Abdelkader Belatra

- Mouvement dans le corps des présidents de tribunaux administratifs :

Tribunal administratif de Chlef : Ahlam Naima Ben Maamar

Tribunal administratif de Biskra : Madjid Khalfouni

Tribunal administratif de Bechar : Naima Ghouar

Tribunal administratif de Tebessa : Masmoudi Bousnane

Tribunal administratif de Djelfa : Rachid Charhabil

Tribunal administratif de Jijel : Asma Sahbi

Tribunal administratif de Sétif : Ammar Boudefa

Tribunal administratif de Saïda : Laïd Amer

Tribunal administratif de Médéa : Hadda Touam

Tribunal administratif de Mascara : Alhouaria Derghal

Tribunal administratif d’Oran : Nora Allal Cherif

Tribunal administratif d’El Bayadh : Mohamed Khelkhal :

Tribunal administratif de Boumerdes : Saïd Gaïdi

Tribunal administratif d’El-Tarf : Laïdi Oudache

Tribunal administratif de Tindouf : Azzedine Kloufi

Tribunal administratif de Khenchla : Youcef Yakoubi

Tribunal administratif de Tipasa : Kahina Lhocine

Tribunal administratif d’Aïn Defla : Ali Bourtala

Tribunal administratif d’Aïn Temouchent : Nacer Fassi

Tribunal administratif de Relizane : Hamed Hafsi

- Mouvement dans le corps des commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs :

Tribunal administratif de Chlef : Brahim Brahimi

Tribunal administratif de Laghouat : Mohamed Belarbi Zahmani

Tribunal administratif de Bejaïa : Abdelkrim Aroui

Tribunal administratif de Bechar : Réda Hassiane

Tribunal administratif de Tamanrasset : Dahmane Zenani

Tribunal administratif de Djelfa : Redouane Lachkham

Tribunal administratif de Constantine : Layachi Aouamria

Tribunal administratif de Médéa : Abderahmane Bourenane

Tribunal administratif d’Ouargla : Salaheddine Benmechiche

Tribunal administratif de Boumerdes : Kamel Amrani

Tribunal administratif d’El Oued : Hocine Mokadem

Tribunal administratif de Tipasa : Mohamed Sahnoun

Tribunal administratif de Mila : Djillali Djenadi

Tribunal administratif d’Aïn Defla : Ahmed Tanjaoui

Tribunal administratif d’Aïn Temouchent : Kelthouma Habi

Tribunal administratif de Relizane : Kheira Belmeliani.