Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a programmé plus de 400 spécialités en modes de formation, présentiel ou par apprentissage, et ce en prévision de la rentrée 2021-2022, prévue le 5 octobre 2021, a-t-on appris du ministère.

Quelque 407 spécialités en modes présentiel ou par apprentissage ont été programmées par le ministère, dont 114 pour les stagiaires ayant le niveau de troisième année secondaire et englobant 23 branches professionnelles contenues dans la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités du secteur.

Ces spécialités et offres de formation ouvertes répondent "aux besoins de l'économie nationale" et "facilitent l'accès et l'intégration des diplômés du secteur dans le monde du travail", selon des critères qui sont en adéquation avec les exigences des entreprises en terme de main d'œuvre qualifiée et des spécificités locales de chaque région ainsi que des progrès des technologies de pointe.

A cet effet, le secteur s'oriente à travers ces offres vers des branches à caractère prioritaire à l'image de l'industrie, le numérique, le bâtimen t et travaux publics, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, l'artisanat, l'eau, l'environnement et les énergies renouvelables.

Les offres de formation pour les jeunes sans niveau ont également été élargies et diversifiées, ainsi plusieurs spécialités ont été programmées au profit de cette catégorie, leur permettant de bénéficier d'une formation qualifiante.

Pour rappel, le secteur de la formation assure pour cette rentrée 321.729 nouvelles places pédagogiques, tous modes et dispositifs confondus, dont 638 places au niveau des centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques (CFPAHP), 81.042 nouvelles places pédagogiques en mode présentiel, 112.102 autres en mode par apprentissage et 3.514 en distanciel.

Le secteur offre également 18.766 nouvelles places pédagogiques en cours du soir, 5772 places destinées à la formation en milieu rural, 10.404 autres en formation par passerelles, 21.874 places pour la formation des femmes au foyer et 490 autres dans le cadre du dispositif d'alphabétisation-qualification, outre 25.616 places pédagogiques disponibles au niveau des établissements privés agréés.

Sur un total de 321.729 nouvelles places pédagogiques, 227 534 places seront en fo rmation diplômante et 94 195 places en formation qualifiante, tandis que 35% de ces places pédagogiques seront en formation par apprentissage, dans le cadre de la politique visant à donner la priorité à ce mode de formation.