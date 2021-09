L'Algérien Yasser Mohamed-Tahar Triki a terminé à la 3e place du concours de triple-saut, lors des finales de la Ligue de diamant 2021 d'athlétisme à Zurich jeudi. Triki a réalisé 17.03 m à son sixième et dernier essai, devancé par le Portugais Pedro Pichardo, le médaillé d'or olympique à Tokyo, vainqueur de la finale avec un saut à 17.70 m, réussi lors de sa dernière tentative.

La seconde place du concours est revenue au Burkinabé Fabrice Hugues Zongo, médaillé de bronze aux JO de Tokyo, qui a sauté à 17.20 m au 5e essai.

Le vainqueur de la finale empochera 30.000 dollars, le deuxième 12.000 dollars tandis que le troisième se contentera de 7000 dollars, selon les "Prize money" de la Ligue de diamant 2021.

Pour rappel, le champion algérien avait pris la deuxième place lors du précédent meeting à Paris avec un saut à 16.71 mètres.

Après Zurich, Triki va enchaîner avec le Meeting de Berlin, prévu le 12 septembre courant en Allemagne, avant de se rendre deux jours plus tard en Croatie, pour y disputer une autre compétition internationale. L'Algérien clôturera son programme compétitif le 15 septembre en Italie, où il disputera sa dernière compétition.

"Contrairement aux trois premiers meetings, à Paris, Zurich et Berlin, pendant lesquels Triki concourra en triple saut, il sera question de saut en longueur lors des deux dernières compétitions, prévues respectivement en Croatie et en Italie", a précisé la Fédération algérienne d'athlétisme.