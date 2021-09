Le programme de production du vaccin anti Covid-19 "CoronaVac" par le groupe public Saidal, en partenariat avec l’entreprise Sinovac, est "à sa phase finale et n’a enregistré aucun retard", a assuré vendredi le ministère de l’Industrie Pharmaceutique dans un communiqué.

"Le calendrier mis en place pour la production de CoronaVac a été respecté, selon les délais impartis", précise la même source, relevant que la matière première a été réceptionnée selon les termes du contrat "Bulk" le 27 août dernier.

"Les analyses biologiques et bactériologique sont en cours et durent 3 semaines", a expliqué le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui souligne que "toutes les installations ont été aseptisées simultanément, selon le protocole de la production d’un produit injectable notamment d’un vaccin".

"La conjugaison de toutes ces étapes aboutira au lancement de la production à la fin du mois de septembre", selon la même source, qui insiste que le programme de production ne souffrait d’"aucun retard" et que bien au contraire, "le transfert technologique s’est réalisé dans des délais courts, sachant que ce vaccin a moins d’une année d’existence".