Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi, la prolongation jusqu'à la fin de l'année, de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, lancée la semaine dernière, en vue d'atteindre un taux de vaccination de 70% de la population.

"La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a été prolongée à la fin de l'année en cours, afin d'arriver à un taux de vaccination de 70% de la population, permettant ainsi d'atteindre l'immunité collective contre ce virus et un retour à la vie normale", a précisé le ministère dans un communiqué. Le ministère de la Santé a fait état de "plus d'un (01) million de personnes vaccinées durant la période allant du 04 au 09 septembre courant", appelant, à l'occasion, l'ensemble des citoyens à continuer "à adhérer à cette campagne nationale et à se conformer aux orientations des autorités sanitaires, tout en respectant les mesures préventives avant et après la vaccination pour éviter toute contamination, au vu de la propagation de variants plus résistants".

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid avait insisté, samedi derni er, lors du lancement de la campagne nationale de vaccination, placée sous le slogan +Avec la vaccination, la vie continue+, sur le "rôle prépondérant" qu'auront "les secteurs ministériels, la société civile et le partenaire social, chacun dans son champ d'intervention, dans l'endiguement de la pandémie".

Le ministre a également appelé à une "mobilisation totale" du Gouvernement et du peuple algérien pour la réussite de cette campagne de vaccination, et ce jusqu'à ce que "nous atteignons un grand nombre de personnes vaccinées", ce qui permettra, a-t-il dit, de réduire l'incidence de la pandémie et de soulager les hôpitaux".