Le général-major Souid Mohamed El-Bachir a été installé samedi dans les fonctions de directeur central des Services de santé militaire par intérim, lors d'une cérémonie présidée par le général-major Mohammed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, indique un communiqué du ministère.

"Au nom de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le général-major Mohammed Salah Benbicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé, ce samedi 11 septembre 2021, la cérémonie d'installation officielle du général-major Souid Mohamed El-Bachir, dans les fonctions de directeur central des Services de santé militaire par intérim, en remplacement du général-major Bendjelloul Abdelkader, qui a bénéficié de son droit à la retraite", précise la même source.

A cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a donné "des orientations et des instructions aux cadres de cette Direction centrale, portant, en substance, sur la nécessi té de la poursuite des efforts, pour la promotion de la santé militaire aux niveaux escomptés, et ce, à travers l'amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme, des personnels du ministère de la Défense nationale et leurs ayants-droit, la préservation des matériels et équipements médicaux mis à disposition, ainsi que le maintien d'une disponibilité permanente, pour soutenir le secteur de la santé civile, notamment en périodes d'épidémies, de catastrophes et de risques majeurs", souligne le communiqué.

Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a signé le procès-verbal de passation de pouvoir, ajoute la même source.