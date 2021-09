La Conférence mondiale d'Internet de Wuzhen 2021 aura lieu du 26 au 28 septembre à Wuzhen, dans la province chinoise du Zhejiang (est), indiquent les organisateurs. Initiée sous le thème "Vers une nouvelle ère de la civilisation numérique et construire une communauté de destin dans le cyberespace", la conférence sera organisée cette année à la fois en ligne et hors ligne, selon Zhao Zeliang, directeur adjoint de l'Administration du cyberespace de Chine.

Près de 2.000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, d'associations industrielles, d'entreprises internationales de premier rang, d'universités et d'instituts de recherche de plus de 80 pays et régions, devraient prendre part à cet événement, a indiqué M. Zhao.

L'édition de cette année comprend 20 sous-forums devant examiner les nouvelles tendances en matière de technologies numériques telles que la 5G, l'intelligence artificielle et l'écologie des logiciels libres, ainsi que les principaux sujets de gouvernance et de développement du cyberespace, dont la gestion des données, les œuvres de charité sur Internet, la réduction de la pa uvreté et les efforts mondiaux de lutte contre les pandémies.

L'événement de trois jours organisera également un concours mondial d'Internet, une exposition d'Internet et une cérémonie pour annoncer les réalisations scientifiques et technologiques d'Internet de cette année, ainsi qu'une présentation d'excellents projets sur la construction d'une communauté de destin dans le cyberespace.