La Radio Culturelle diffusera ses programmes 24/24 heures à compter de dimanche prochain, a indiqué jeudi la Radio nationale dans un communiqué.

La Radio Culture rejoint ainsi les chaînes nationales et thématiques qui diffusent également en 24/24h et pourra "offrir un service d'information public en continu".

A travers cette diffusion, la nouvelle chaîne renforcera sa présence sur la scène nationale d'information et élargira davantage son auditoire. Le volume horaire de diffusion de la radio Culture, en service depuis 1995, est passé de 04 à 06 heures/jour en 2004, puis à 09 heures/jour en 2016 avant d'atteindre les 12 heures/jour en juin dernier, a rappelé le communiqué.

Une progression dictée par des données thématiques, tant humaines que techniques, ajoute le document.

En parallèle avec le lancement des grilles ordinaires des programmes pour la nouvelle saison, la diffusion des radios de Mostaganem et de Sétif se fera 24/24 heures, portant ainsi à huit (08) le nombre de radios locales qui diffusent en continu (Tamanrasset, Illizi, Adrar, Oran, Mostaganem, Sétif, Tizi Ouzou et El Bahdja à Alger).

La Direction gén érale de la Radio national accorde un intérêt particulier à la prolongation de la radiodiffusion et la diversification des grilles des radios locales, a conclu le communiqué.