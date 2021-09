Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a achevé jeudi l'opération d'indemnisation en nature de tous les éleveurs (plus de 1.500), touchés par les incendies enregistrés à travers le pays le mois d'août dernier, a-t-on appris d'un représentant du ministère.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a "clôturé le dossier des indemnisation des éleveurs de cheptel touchés par les incendies'', en leur octroyant des indemnisations en nature (têtes bovines, ovines et caprines), a affirmé Miloud Tariaâ, chargé des études et des autorisations au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à l'APS, en marge de l'opération d'indemnisation des éleveurs à la ferme Mouissi, dans la commune de Tamlouka (wilaya de Guelma).

Soulignant que la wilaya de Guelma est la dernière étape de l'opération d'indemnisation de cette catégorie de sinistrés, le responsable a indiqué que les éleveurs ayant bénéficié de l'opération d'indemnisation sont issus de six wilayas, à savoir Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Bouira et de Guelma.

Il a ajouté que la wilaya de Tizi Ouzou a reçu le plus gros lot d'indemnisation, compte tenu de l'importance des dégâts causés par les incendies (600 vaches laitières, 3.000 têtes ovines et 2.500 têtes de caprines).

L'opération d'indemnisation des éleveurs a eu lieu en un temps record, et ce en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hamdani, portant "accélération de l'indemnisation des sinistrés des incendies'', a poursuivi M. Tariaâ. Le ministère de tutelle oeuvre actuellement à préparer le lancement de l'indemnisation d'une autre catégorie de sinistrés, à savoir les agriculteurs dont les arbres fruitiers ont été détruits par les incendies du mois d'août dernier, a révélé le responsable.

Le lancement de l'opération devant concerner des sinistrés de 18 wilayas est prévue "d'ici à fin septembre ou début octobre'', alors que l'indemnisation des apiculteur, a-t-il relevé, a été ajournée pour des raisons techniques "au printemps de l'année 2022''.

Pour sa part, le wali de Guelma, Mme Labiba Ouinaz Mebarki, a déclaré à la presse en marge de l'opération, que les indemnisations ont concernés 5 éleveurs ayant bénéficié de 157 têtes ovines et 2 têtes bovines, souhaitant les voir rattrapés les pertes su bies dans les meilleurs délais et mettant en exergue les efforts déployés par l'Etat pour les accompagner. Le directeur local des Services agricoles (DSA), Djoudi Kenoune, a affirmé, de son coté, que les têtes ovines et bovines remises aux éleveurs a fait l'objet de contrôle vétérinaire minutieux. Les bénéficiaires des indemnisations, tous issus des mechtas Ain Safra et Ain Hamra situées dans la commune de Ain Nbail (extrême Est de guelma), ont salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour les indemniser dans les plus brefs délais, souhaitant à cette occasion que les indemnités concernent également les étables et constructions détruites par le feux.

Le président de la Chambre agricole de Guelma, Amar Lahdidi, a indiqué, à ce sujet, que la Chambre a informé les instances concernées, affirmant que des responsables centraux du secteur ont rassuré qu'un terrain d'entente sera trouvé dans les meilleurs délais pour permettre aux éleveurs de reprendre leur activité.