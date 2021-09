La police française a démantelé un trafic de cannabis entre la région lyonnaise, dans le centre-est de la France, et l'Espagne, et saisi plus d'une tonne de drogue.

Les investigations des policiers français ont découvert un transport régulier de cannabis dans des camions arrivant d'Espagne, "avec le concours d'une équipe bordelaise (sud-ouest) spécifiquement dédiée à l'ouverture de la route, depuis la frontière espagnole jusqu'aux zones de livraison", a indiqué un porte-parole. Elles avaient débuté en mai après l'interpellation dans l'agglomération de Lyon d'un véhicule transportant 200 kilos de résine de cannabis.

Le chauffeur, inculpé et écroué, avait reconnu avoir acheminé la drogue en échange de 3.000 euros. Ensuite, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, un semi-remorque pris en charge depuis La Jonquera, à la frontière espagnole, par des "ouvreurs" qui l'escortaient jusqu'au sud de Lyon, avait été identifié. Au matin du 1er juin, les deux chauffeurs roumains de ce camion avaient été rejoints par deux trafiquants originaires de Lyon pour décharger la cargaison. Les quatre hommes avaient été interpellés "en ple ine transaction" au niveau d'un entrepôt dans l'agglomération lyonnaise. Dans le camion, les policiers ont découvert "de très nombreux sacs de voyage" contenant 1,2 tonne de résine de cannabis. Un sac de sport contenant 147.000 euros a aussi été découvert dans l'utilitaire conduit par les Lyonnais.