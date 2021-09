Les services de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont enregistré, durant le mois d’août dernier, 565 affaires criminelles concernant l’atteinte aux personnes et aux biens, a-t-on appris vendredi de ce corps de sécurité. La même source a précisé que les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont traité 493 dossiers judiciaires (taux de traitement de 87%) à l’encontre de 674 personnes, dont 38 femmes, 24 mineures et 5 étrangers impliqués dans de nombreux crimes.

Concernant les poursuites judiciaires, 67 personnes ont été placées en détention préventive et 103 autres personnes ont comparu en citation directe, alors que 17 personnes ont bénéficié de la relaxe, durant la même période. Durant le mois d’août dernier, 359 dossiers ont été transmis aux juridictions judiciaires concernées et deux personnes ont été remises à d’autres services de sécurité et la verbalisation de 69 autres personnes, alors que 48 personnes se trouvent en état de fuite et font l’objet de recherches, jusqu’à leur arrestation, selon la même source.

De son côté, la brigade de lutte contr e la commercialisation de stupéfiants, relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem, a saisi une quantité de 564 grammes de kif traité et 19 cigarettes fourrées de drogue, en plus de 1.870 psychotropes et 2.786 unités de différents types et formats de boissons alcoolisées, a-t-on indiqué.