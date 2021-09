L'économie canadienne a créé 90.000 emplois, en hausse pour le troisième mois consécutif, entraînant une baisse du taux de chômage à 7,1% (-0,4 point), son niveau le plus faible depuis février 2020 et le début de la pandémie, a annoncé vendredi Statistique Canada.

La hausse de l'emploi survenue en août, combinée à celles de juin et juillet, lui a permis de retrouver son niveau le plus proche depuis le début de la pandémie.

La baisse du taux de chômage survient également après celles enregistrées en juin (-0,4 point) et juillet (-0,3 point).

Le taux de chômage du mois d'août était ainsi près de deux fois plus bas que lors du sommet atteint en mai 2020, à 13,7%.

"Au cours des mois précédant la pandémie, le taux de chômage s'est maintenu à des niveaux historiquement faibles et il s'est établi à 5,7% en février 2020", rappelle l'institut national de la statistique dans un communiqué. Le nombre de Canadiens en télétravail a également diminué pour s'établir à 24%, soit la proportion la plus faible depuis le début de la pandémie. Le chômage de longue durée a reculé en août mais est demeuré en hausse par rapport à fév rier 2020, avant la pandémie. La hausse de l'emploi s'est concentrée dans le secteur à temps plein (+69.000), principalement dans les services, notamment d'hébergement et de restauration. Elle est principalement attribuable au secteur privé (+77.000).

En outre, le 9 août, pour la première fois depuis mars 2020, les citoyens américains complètement vaccinés contre le Covid-19 ont été autorisés à entrer au Canada pour des motifs non essentiels. Cet assouplissement a "élargi la clientèle potentielle des entreprises des régions touristiques", souligne Statistique Canada. Le travail autonome, celui des autoentrepreneurs, a lui peu varié, sans enregistrer d'augmentation pour le cinquième mois consécutif.

L'emploi a augmenté dans quatre provinces du pays, dans l'Ontario, en Alberta, en Saskatchewan ainsi qu'en Nouvelle-Ecosse.