Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Djanet sera renforcé par de nouvelles structures en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022, susceptible d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya .

Il s'agit d'un nouveau lycée , un collège d’enseignement moyen (CEM), un groupement scolaire, une internat (100 lits) et une cantine scolaire (100 repas/Jour) dans la zone d'ombre "Taourist", en plus des salles d’extension au niveau de plusieurs établissements scolaires, ce qui permettra d'améliorer les conditions de scolarisation et le régime alimentaire des élèves, et d'atténuer le phénomène de la surcharge des classes dans certains établissements éducatifs de la wilaya, selon la même source. Lors de l'inspection des structures du secteur en prévision de la nouvelle rentrée scolaire, le wali de Djanet, Benabdallah Chaib Eddour, a affirmé que ses services avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de bonnes conditions de scolarisation aux élèves, notamment celles liées au transport scolaire, servir de repas cha uds régulièrement, ainsi que l’équipement des établissements scolaire en moyens de chauffage, en plus d' assurer la disponibilité des manuels scolaires tous titres et paliers confondus. S’agissant de la prime de solidarité scolaire, le même responsable , a indiqué que la préparation des listes des élèves concernés a été achevée , et la prime sera versée dans les comptes des bénéficiaires avant la nouvelle rentrée scolaire . Le secteur de l'éducation dans la wilaya de Djanet compte 36 établissements d'enseignement, dont 25 écoles primaires, 8 collèges et trois lycées, selon les données de la direction du secteur.