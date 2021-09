Le nouvel entraîneur de l'USM Alger, le Français Denis Lavagne a qualifié de "nouveau challenge" son engagement avec les Rouge et Noir, dans une déclaration accordée vendredi après-midi au site officiel du club.

"Les quelques jours de repos que j'ai passé chez moi m'ont fait beaucoup de bien, car ils m'ont permis de bien récupérer et de me ressourcer.

A présent, je suis content de revenir en Algérie, où un nouveau challenge m'attend" a indiqué l'ancien coach de la JS Kabylie à l'aéroport international Houari Boumediene, quelques instants après son arrivée.

"Une réunion est prévue demain (ndlr, samedi) avec les autres membres du staff technique et le Directeur sportif. Elle nous permettra de mettre les choses en place, pour pouvoir commencer le travail dès le lendemain, dimanche" a poursuivi le Français, ayant remporté la Coupe de la Ligue l'an dernier, lorsqu'il était aux commandes des Canaris.

Interrogé à propos de ses ambitions avec le club de Soustara, Lavagne, visiblement très optimiste, a répondu qu'il espère "réussir une saison pleine de succès".

Autrement dit, être à la hauteur des attentes du club et de ses supporters, car c'est justement pour redorer le blason des Rouge et Noir que la Direction du président Achour Djelloul a fait appel à ses services.

En effet, outre la Coupe de la Ligue, remportée face au NC Magra, Lavagne avait réussi à mener la JSK jusqu'en finale de la Coupe de la CAF, et c'est avec l'espoir de réussir le même parcours que l'USMA l'a engagé. Pour rappel, Lavagne succède à Mounir Zeghdoud qui a conduit l'USM Alger à la 4e place la saison dernière.