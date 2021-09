A peine deux semaines après l'épilogue d'une saison de Ligue 1 marathon, les deux représentants algériens en Ligue des champions, le CR Belouizdad et l'ES Sétif sont appelés à disputer la manche aller du tour préliminaire de la prestigieuse compétition africaine prévue ce week-end (10-12 septembre). Le CRB (Champion d'Algérie) et l'ESS (Vice-championne) seront en appel contre respectivement Akwa United (Nigeria) et Fortune FC (Gambie), deux périlleux déplacements pour les deux équipes algériennes qui ambitionnent d'aller le plus loin possible dans cette compétition.

Auréolés de leur titre de champion d'Algérie et quart de finalistes de la précédente édition de la compétition, les hommes du duo Salim Sebaa-Karim Bakhti tenteront de bien débuter l'aventure africaine contre les champions nigérians.

En prévision ce premier rendez-vous de la nouvelle saison, le CRB a repris le chemin des entrainements depuis une dizaine de jours avec une ultime séance mercredi avant de rallier jeudi le Nigeria. Les Belouizdadis qui seront amoindris par le départ de leur meilleur artilleur Amir Sayoud parti monnayer son talent en Arabie saoudite, miseront sur un groupe expérimenté renforcé par quelques nouvelles recrues dont le dernier en date l'attaquant Mahi Benhamou en provenance du MC Oran.

Le match Akwa United-CR Belouizdad prévu dimanche au Nigeria (15h00 algérienne) sera dirigé par l'arbitre ivoirien central Clement Franklin Kpan qui sera assisté dans sa tâche par ses deux compatriotes, Koabinan Prospère et Nouho Ouattara.

De son côté, l'ESS affrontera la formation gambienne du FC Fortune samedi à 17h00 avec l'objectif de réaliser une bonne performance avant la manche retour au stade 8 mai 45 de Sétif.

A pied d'oeuvre depuis jeudi à Banjul, les Sétifiens sous la conduite de l'entraineur tunisien Nabil Kouki n'auront pas la partie facile devant des Gambiens qui sont en pleine compétition.

Pour cette première sortie officielle, l'ESS sera privée de certains cadres qui n'ont pas encore repris l'entrainement alors que les nouvelles recrues à l'image de Benayad Riyad (Paradou), Ben Belaid Amine (WAT) , auront la lourde tache de remplacer les partants, Amoura, Gacha ou encore Bekakchi.

La rencontre Fortune FC- ES Sétif sera arbitrée par un trio arbitral libérien sous la conduite du directeur de jeu Moses Forkpah assisté deJoel Wonka Wonka Doe et Abraham Boye Fah bulleh.