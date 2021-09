Le surpoids dès l'enfance est un problème de santé publique. Il favorise chez les garçons un risque de cancer du côlon.

Les garçons en surpoids risquent davantage de développer un cancer du côlon adultes que ceux plus minces. Cependant, les garçons en surpoids qui perdent des kilos et atteignent un poids santé quand ils sont jeunes adultes ne semblent pas avoir un risque accru de cancer du côlon, selon les résultats d'une étude présentée au Congrès européen sur l'obésité (ECO). Les résultats soulignent combien il est important pour les enfants de garder un poids santé.

Le cancer du côlon est le 4ème cancer le plus courant chez les adultes, il tue 18 000 personnes par an en France. Des recherches antérieures montrent que les enfants en surpoids subissent un risque plus élevé de cancer du côlon à l'âge adulte, mais les chercheurs ne savaient pas si les changements de l'indice de masse corporelle (IMC) entre l'enfance et l'âge adulte modifient ce risque.

Les chercheurs de l'hôpital Frederiksberg de Copenhague (Danemark) ont mené une étude avec 61 000 jeunes Danois nés entre 1939 et 1959 pour examiner comment les changements d'IMC entre l'enfance et l'âge adulte modifient le risque de cancer du côlon. Le poids et la taille des participants ont été mesurés à l'âge de 7 ans, puis entre 17 et 26 ans. Leur IMC a également été calculé lorsqu'ils étaient enfants, puis lorsqu'ils étaient jeunes adultes. Ces jeunes hommes ont ensuite été reliés au registre danois du cancer et été ont suivi à partir de l'âge de 40 ans pour identifier les cas de cancer du côlon.

Au cours des 25 ans de l'étude, plus de 700 garçons ont développé un cancer du côlon. Les analyses ont montré que les enfants qui étaient en surpoids (IMC supérieur à 17,88 kg / m2) à l'âge de 7 ans, mais à un poids normal (IMC inférieur à 25,0 kg / m2) à l'âge adulte, avaient un risque similaire de cancer du côlon que les adultes qui avaient toujours eu un poids santé.

En revanche, les garçons qui restent en surpoidsont deux fois plus de risque de cancer du côlon.

«Les garçons en surpoids qui perdent du poids et atteignent un poids santé à l'âge adulte ne présentent pas de risque accru de cancer du côlon, comparativement aux garçons qui n'ont jamais été en surpoids. Contrairement aux garçons en surpoids qui ne maigrissent pas. Ces résultats soulignent l'importance de la gestion du poids pendant l'enfance " explique Dr Britt Wang Jense, auteur de l'étude.