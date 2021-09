Qui dit régime végétarien dit baisse du risque de cancer colorectal, affirme une nouvelle étude scientifique américaine. Le régime végétarien associé au fait de manger du poisson et des crustacés diminuerait le risque de 43%. Alors que le mois de « mars bleu » consacré au dépistage du cancer colorectal bat son plein en France, une étude scientifique publiée dans la revue Internal Medicine s'intéresse au bénéfice d'un régime végétarien sur le risque de ce cancer.

Selon ses résultats, supprimer la viande de son assiette permettrait ainsi de diminuer le risque de cancer colorectal de 22%.

Pendant sept ans, les chercheurs de la Loma Linda University de Californie (Etats-Unis) ont suivi 77 659 personnes, végétariennes ou non. A la fin du suivi, 380 participants avaient contracté un cancer du côlon, et 110 un cancer du rectum.

Le régime alimentaire de chaque participant a ensuite été renseigné par questionnaire, en différenciant les omnivores de plusieurs types de végétarisme (végétalisme, lacto-ovo végétarisme, pesco-végétarisme et semi-végétarisme). Après cela, les scientifiques ont calculé le risque de cancer colorectal en fonction du régime privilégié.

Résultats : le végétarisme diminuerait le risque de développer un cancer colorectal de 22%. En revanche, il existe des variations de ce risque selon le type de régime végétarien suivi. Ainsi, le végétalisme excluant les œufs et les produits laitiers réduirait le risque de 16%, là où le pesco-végétarisme contenant du poisson et des crustacés réduit le risque de 43%. Si l'on souhaite réduire au maximum sa probabilité de cancer colorectal, mieux vaudrait donc oublier la viande au profit des légumes et des produits de la mer. Si cette étude permet simplement de révéler un lien de corrélation, elle souligne tout de même l'importance d'un régime équilibré pauvre en graisses animales notamment.

« On sait déjà que le poisson avait des effets plus prononcés que la viande blanche, elle-même plus bénéfique que la viande rouge, mais aujourd'hui cela ne fait pas encore partie des conseils diététiques pour réduire le risque de cancer colorectal, qui se limitent à manger cinq fruits et légumes par jour, éviter les graisses saturées et faire une demi-heure de sport par semaine », explique Michel Ducreux, chef de service de gastro-entérologie de l'Institut Gustave Roussy au micro de Metronews.

En préventif, comme une fois la maladie déclarée, faire attention à son alimentation en réduisant sa consommation de viande n'aurait a priori que des bénéfices, tant que le régime n'est pas carencé, précise le spécialiste. Cependant, il faut garder en mémoire que le risque de cancer colorectal n'est pas uniquement associé au régime alimentaire, il dépend aussi des facteurs génétiques par exemple.

Rappelons que chaque année, le cancer colorectal touche près de 42 000 personnes et cause plus de 17 500 décès. Pourtant, lorsqu'il est détecté tôt, il peut se guérir dans 9 cas sur 10.