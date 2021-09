Il serait possible de traiter le cancer du côlon par l'action associée de la curcumine et la silymarine. La curcumine associée à silymarine serait capable de stopper la multiplication des cellules cancéreuses du cancer du côlon et de les éliminer, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Cancer. Cette piste phytochimique offrirait une voie thérapeutique sans effet secondaire pour traiter les cancers colorectaux. L'alimentation nourrit notre corps mais le soigne aussi. De plus en plus d'études vantent les mérites protectionnistes d'une alimentation saine et équilibrée sur notre santé. Cette nouvelle publication montre que la curcumine et la silymarine associées seraient capables d'arrêter la prolifération des cellules cancéreuses du cancer du côlon. La curcumine est la principale composante de l'épice curcuma et la silymarine est un composant bioactif du chardon utilisé comme un supplément de protection contre les maladies du foie.

LE CANCER DU CÔLON VAINCU PAR LA CURCUMINE ET LA SILYMARINE

Les chercheurs de l'Université de Saint-Louis aux Etats-Unis ont étudié en laboratoire les effets antiprolifératifs de la curcumine utilisée seule comme ceux de la silymarine seule et ceux de la combinaison de curcumine et silymarine sur les cellules cancéreuses. Les résultats de leur expérience ont montré que la curcumine inhibe la prolifération des cellules du cancer du côlon d'une manière dépendante de la concentration, alors que la silymarine a permis une inhibition significative seulement aux plus fortes concentrations de cellules. Les chercheurs ont aussi constaté un effet synergique lorsque les cellules du cancer du côlon ont été traitées avec la curcumine et de la silymarine ensemble. En effet, cette combinaison a conduit à l'inhibition du cancer du côlon.

« C'est donc une approche thérapeutique alternative prometteuse, aux traitements médicamenteux standards qui vient d'être identifiée, exempte de problèmes de toxicité et d'effets secondaires », explique Amanda Montgomery du Département de nutrition et diététique, de l'Université Saint Louis. Des essais cliniques sont nécessaires pour valider les conclusions de cette étude prometteuse.