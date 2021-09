Les ministère de l'Education nationale et de l'Energie et des Mines ont signé, jeudi à Alger, une convention pour équiper 50 classes numériques à la charge de la société Sonatrach dans le cadre des démarches de concrétisation du projet d'Ecole numérique.

Signée par l'Office national des publications scolaires (ONPS) et la société Sonatrach sous la supervision du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed et celui de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, cette convention porte sur l'équipement par Sonatrach de 50 classes numériques et s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet d'Ecole numérique contenu dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et consigné dans le Plan d'action du Gouvernement et celui du ministère de l'Education nationale.

M. Belabed a affirmé que son secteur s'attellera à "généraliser" ces écoles numériques pour que l'Ecole algérienne passe à "un meilleur niveau numérique lui ouvrant la voie à rejoindre les pays développés dans ce domaine".

Le ministère de l'Education nationale, "mise sur le soutien apporté à ce secteur pour généraliser ce type d'écoles à travers le territoire national", a-t-il soutenu, soulignant qu'il sera révélé prochainement le contenu de ces classes numériques avec leurs équipements modernes à même "d'améliorer le rendement pédagogique et éducatif des enseignants ainsi que la rentabilité de l'enseignement des élèves et partant, atténuer les charges psychologiques, matérielles et physiques".

L'objectif principal, a-t-il précisé, consiste à "alléger le poids du cartable notamment pour les élèves du cycle primaire, avant de généraliser progressivement ce mode dans les autres paliers".

M. Belabed a salué, à l'occasion, "le rôle efficace" accompli par le ministre de l'Energie et des Mines, le DG de la Sonatrach et les directeurs centraux qui "ont accompagné l'école nationale dans la concrétisation de ce projet prometteur et important prévu dans le programme du président de la République".

De son côté, M. Arkab a indiqué que son département accorde "un intérêt particulier" aux activités éducatives conformément au plan d'action du gouvernement, selon lequel il est "primordial de perfectionner l'enseignement et concrétiser le projet d'Ecole numérique".

Soutenir l'Ecole par des outils numériques "c'est être au diapason des progrès acquis dans ce domaine à travers l'intégration des Technologies de l'information et de la communication (TICs) dans l'enseignement et la formation", a-t-il encore souligné.