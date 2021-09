"Quelque 62.000 travailleurs, fonctionnaires et enseignants ont reçu, à ce jour, le vaccin contre le Coronavirus parmi 740.000 personnels, a révélé jeudi, le Directeur de soutien aux activités culturelles, et sportives et à l'action sociale au ministère de l'Education nationale, Abdelouahab Khoulalene.

Dans une déclaration à l'APS, M. Koulalene a fait part du "grand" soulagement de la tutelle quant à l'adhésion du personnel du secteur à l'opération de vaccination entamée le 22 août passé, affirmant que cette opération "a touché jusqu'à mercredi, 62.000 personnels, soit un taux de 8,5%, d'autant qu'elle se poursuivra de façon sensible, avec la reprise des travailleurs, des fonctionnaires et des enseignants du secteur ces jours-ci, en prévision de la rentrée scolaire prévue le 21 septembre courant".

Le même responsable a ajouté que le ministère de l'Education affirme dans ce domaine que l'opération de vaccination est "optionnelle", mais se fie, toutefois, " au sens de responsabilité des fonctionnaires du secteur, étant responsables aussi de la santé de tout un chacun, y compris les élèves".

A cet égard, il rappelle que la cartographie de la vaccination propre au secteur et qui a été élaborée en coordination avec le ministère de la Santé, comprend toutes les 1.433 unités de dépistage existantes au niveau national, 41 centres de médecine du travail et 16 centres médicaux des œuvres sociales des travailleurs de l'éducation.