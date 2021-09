L'Algérie par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est félicitée des prémices de la fin de la crise libyenne et du progrès réalisé par le processus politique dans ce pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Dans son allocution lors de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères tenue au Caire, M. Lamamra a indiqué que "quoique insuffisantes, l'Algérie se félicite des prémices se profilant à l'horizon, de la fin de la crise libyenne après l'annonce du lancement du processus de réconciliation nationale inclusive, avec le souci d'impulser le processus de paix vers l'étape des élections, conformément à la feuille de route issue du processus de dialogue politique libyen".

"L'Algérie reste disposée à poursuivre ses efforts et à soutenir les frères libyens, tout en leur permettant de tirer profit de l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale, tel que souligné maintes fois par le Président Abdelmadjid Tebboune".

Dans ce cadre, M. Lamamra a estimé que la réunion des pays voisins de la Libye, tenue dernièrement à Algérie, en présence des représentants de la Ligue des Etats arabes, de l'Union africaine (UA) et des Nations unies (ONU), se veut " une étape importante dans l'activation du rôle et la contribution des pays du voisinage, en vue de concrétiser la stabilité escomptée en Libye et préserver la sécurité et l'intégrité des pays du voisinage qui sont impactés directement par ce qui se passe dans ce pays frère".