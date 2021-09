Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à cesser immédiatement la violence en Afghanistan et à faire preuve de retenue, demandant à toutes les parties de veiller à ce que les besoins humanitaires soient satisfaits.

Dans son nouveau rapport trimestriel sur la situation en Afghanistan qui sera présenté jeudi au Conseil de sécurité, M. Guterres s'est dit "inquiet pour l'avenir", précisant que "les scènes de chaos, de trouble, d’incertitude et de peur suscitent de grandes appréhensions quant à ce qui va advenir des espoirs, réalisations et rêves de toute une génération de jeunes Afghans".

Selon le chef de l'ONU, le récent conflit en Afghanistan, a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes en raison de l'insécurité, appelant toutes les parties qu'il leur incombe de respecter et de protéger les civils à permettre aux acteurs humanitaires d'accéder rapidement et sans entrave, y compris au-delà des lignes de conflit, aux personnes dans le besoin.

Préoccupé par l'augmentation du nombre de victimes civiles, notamment de femmes et d'enfants, Guterres a appelé les Talibans et toutes les autres parties à respecter et à protéger le droit international humanitaire ainsi que les droits et libertés de tous, incitant tous les pays à accepter d'accueillir des réfugiés afghans et à s'abstenir de les expulser.

Le chef de l'ONU a, par ailleurs, engagé le Conseil de sécurité et la communauté internationale dans son ensemble à parler à l'unisson, à agir de concert et à employer tous les moyens disponibles pour lutter contre la menace terroriste mondiale en Afghanistan, veiller au respect des droits humains fondamentaux et soutenir la mise en place d’un gouvernement inclusif représentant l'ensemble du peuple afghan, y compris les femmes et les différents groupes ethniques.

Il a mis en garde contre les répercussions potentielles de ce conflit sur les pays de la région, notamment les flux de réfugiés, les mouvements de migrants, le trafic de drogues, le terrorisme et autres formes de trafic.

Sur le plan humanitaire, M. Guterres a souligné la nécessité de continuer à assurer les services de base, comme l'accès à la santé et à l'éducation, l'entretien des différentes infrastructures ainsi que la réouverture des aéroports.