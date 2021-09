Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné mercredi de fermes instructions pour l'accélération des travaux d'aménagement extérieur et de raccordement aux voiries et réseaux divers (VRD) des projets de Logements promotionnels publics (LPP) et de Logements promotionnels libres (LPL), a indiqué le ministère.

Dans une publication sur sa page Facebook, le ministère a fait savoir que ces instructions avaient été données lors d'une réunion technique présidée par le ministre au siège de département ministériel, en présence des cadres centraux, du directeur général de l'Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI) et des directeurs régionaux.

Selon la même source, cette réunion a été consacrée aux projets de l'ENPI et à l'état d'avancement de la réalisation des programmes LPP et LPL, outre le volet commercial de l'entreprise.

Après avoir suivi un exposé exhaustif présenté par les directeurs régionaux sur la situation des projets de ces deux formules, M. Belaribi a donné de fermes instructions "pour accélérer le rythme de réalisation notamment en ce qui concerne l'aménagement extérieur et le raccordement aux VRD, en coordination avec les services concernés en vue de parachever tous les travaux en temps voulu", précise le ministère.

Par ailleurs, le ministre a souligné l'impératif de rattraper le retard accusé au niveau de certains sites et d'intensifier les efforts".