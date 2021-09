Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a souligné, mercredi à Annaba, l'importance d'une complémentarité entre les différents secteurs pour "relever le défi de l'efficacité économique et permettre aux entreprises de se positionner dans le cycle d'activité fructueuse et génératrice de richesse''.

''La complémentarité entre les différents secteurs dans le cadre d'un partenariat économique est en mesure d'assurer le développement de l'entreprise et son émergence en tant que partenaire efficace du système économique'', a déclaré M. Zeghdar, qui s'est rendu en compagnie des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et des Transports, Aissa Bekkai, à la Société nationale de constructions de matériels et équipements Ferroviaires (Ferrovial), dans le cadre de la deuxième journée de visite de travail et d'inspection de son secteur dans la wilaya d'Annaba.

Le ministre a considéré que les résultats économiques obtenus par Ferrovial sont ''un exemple à suivre pour relever le défi de l'efficacité économique'', soulignant l'importance d'une complémentarité et d'une coopération entre les unités économiques de divers secteurs afin de créer de la richesse et des opportunités d'emploi.

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur a salué l'orientation stratégique de Ferrovial vers la diversification de ses produits pour répondre aux besoins de nombreux secteurs d'activités, relevant que les containers qui étaient importés sont actuellement produits localement grâce aux efforts de Ferrovial, et ce en s'appuyant entièrement sur la matière première assurée par Sider El Hadjar.

Il a ajouté que la production de containers localement ''contribue à booster le programme de relance économique, dont l'exportation constitue l'une des branches stratégiques''.

Au cours de cette visite, le ministre de l'Industrie a inspecté les ateliers de production de Ferrovial, qui dispose d'un plan de charges pour la production de réservoirs destinés au transport des carburants, des grues nacelles et des containers ainsi que plusieurs équipements industriels.

Il a également présidé la cérémonie d'inauguration de nouveaux équipements industriels, fabriqués dans le cadre d'un partenariat entre Ferrovial et le Centre de recherche en technologie industrielle.