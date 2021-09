Nassim Racim Ghalem a été nommé jeudi nouveau Directeur général (DG) de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), alors que Zair Hocine a été élu président du Conseil d'administration, et ce après la tenue de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'entreprise, a annoncé le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

"Après la tenue en session extraordinaire de l'AGO de l'ENPI et la recomposition du Conseil d'administration, il a été procédé jeudi à l'élection de M. Zair Hocine à la tête du Conseil d'administration et à la nomination de M. Nassim Racim Ghalem en qualité de nouveau DG de l'ENPI", a précisé le ministère dans une publication postée sur sa page Facebook.

Né en 1985 à Tlemcen, M. Ghalem est titulaire d'un diplôme d'architecte et avait occupé le poste de directeur de projet à l'Agence nationale de l`amélioration et du développement du logement (AADL), et celui de directeur régional de l'AADL.

Par ailleurs, Il a été mis fin aux fonctions de M. Hafedh Sofiane à la tête de l'ENPI après avoir échoué à atteindre les objectifs tracés, ajoute la même source.