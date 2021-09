Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a pris part jeudi au Caire à la deuxième réunion du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à El Qods occupée.

"Je prends part à la deuxième réunion du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à El Qods occupée, afin de passer en revue et débattre des derniers développements, mais également pour affirmer notre soutien constant à nos frères Palestiniens jusqu'à l'instauration de leur Etat indépendant avec El Qods pour capitale", a tweeté M. Lamamra.

Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie algérienne s'était entretenu au Caire avec son homologue palestinien, Riyad al-Maliki sur les développements de la question palestinienne et des points inscrits à l'ordre du jour des travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

A l'ordre du jour de cette session figure nombre de questions politiques de l'heure, en tête desquelles les derniers développements de la cause palestiniennes et dans nombre de pays arabes à l'instar de la Syrie et de la Libye, la lutte contre le terrorisme, ainsi que les efforts visant à faire du Moyen-Orient une région exempte d'armes de destruction massive.

Dès son arrivée au Caire, M. Lamamra s'est réuni avec le président de la présente session, en l'occurrence Cheikh Nasser Al-Mohammed Al- Sabah pour débattre des questions d'ordre international et régional d'intérêt commun, ou encore des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.