Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a pris part, jeudi au Caire, au travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel dédiée à l'examen de nombre de questions politiques d'actualité dans le monde arabe, notamment la cause palestinienne, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Dans le cadre du débat général, M. Lamamra a mis l'accent sur "les positions constantes de l'Algérie vis à vis des crises que traversent plusieurs pays arabes en cette conjoncture", la qualifiant de "la plus dangereuse et la plus difficile de l'histoire contemporaine du monde arabe", a précisé le communiqué.

Soulignant "la gravité des orientations de certains pays ayant tendance à s'allier avec l'ennemi historique en vue de porter préjudice au voisin", il a ajouté que "ces comportements ne font que nourrir les tensions dans la région". Ces comportements, poursuit le ministre des AE, "impactent le traitement de la cause fondamentale de la nation arabe, à savoir la cause palestinienne qui a besoin de davantage de soutien".

Par ailleurs, M. Lamamra a noté avec satisfaction "les développements positifs du processus politique de résolution de la crise libyenne après le lancement du processus de réconciliation nationale", insistant sur "la disposition de l'Algérie à poursuivre ses efforts en matière de soutien des frères libyens leur permettant d'atteindre la stabilité escomptée".

Dans ce sillage, le chef de la diplomatie a rappelé les conclusions de la réunion ministérielle tenue récemment à Alger et de l'importance de la contribution des pays voisins.

"Les derniers développements ayant surgi durant la lutte contre la pandémie présagent l'apparition d'un nouvel ordre mondial qui exclura les pays arabes", a-t-il avancé, affirmant "l'impératif d'opérer les réformes nécessaires sur l'action arabe commune".

Il a également rappelé "la disposition et l'attachement de l'Algérie à prendre part à une telle réforme importante et nécessaire".

L'Algérie œuvrera à ce que le prochain sommet arabe, prévu à Alger, soit une étape charnière dans le parcours de l'action arabe commune, a mis en avant le ministre des AE, s'engageant à réunir toutes les conditions pour la réussite de cet important rendez-vous arabe.

Le communiqué des AE a évoqué les conclusions de la réunion des ministères arabe des Affaires étrangères, rappelant l'adoption des projets de résolutions concernant l'action arabe commune.

A cette occasion, les participants à la réunion ont mis en avant les efforts de l'Algérie en matière de résolution de la crise libyenne ainsi que les résultats de la réunion ministérielle des pays voisins.

Le Comité ministériel arabe a fait part de son estime aux positions politiques historiques de l'Algérie, ainsi que son soutien au peuple palestinien frère.