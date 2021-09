Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu à son arrivée, mardi à Nouakchott, en qualité d'Envoyé spécial du Président de la République, par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

M. Lamamra a transmis au président mauritanien " les salutations fraternelles et un message de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

A son tour, le Président mauritanien a chargé le ministre Lamamra de "transmettre ses sincères salutations, ainsi que sa profonde estime à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune", ajoute-t-on dans le communiqué.

La rencontre a constitué, selon le communiqué, "une occasion de passer en revue les relations bilatérales et réaffirmer les liens fraternels et historiques entre deux pays et les deux peuples frères". Les deux parties se sont également félicitées de l'évolution continue que connaissent ces relations dans tous les domaines, ainsi que du soutien et de l'intérêt accordés par les deux dirigeants des deux pays".

"Les entretiens ont porté sur la situation actuelle au double plan maghrébin et arabe, les défis communs dans la région sahélo-saharienne, ainsi que les voies et moyens, à même de consolider la tradition de la concertation et de la coordination en ce qui concerne les questions africaines et arabes d'intérêt commun, notamment la prochaine échéance du sommet arabe en Algérie".