Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, mardi à Alger, que la commission ministérielle en charge du dossier de la création des établissements éducatifs poursuivra son travail jusqu'à la fin de l'année en cours afin de réceptionner de nouvelles structures éducatives.

En marge d'une réunion préparatoire conjointe avec le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi à l'occasion de la rentrée scolaire, M. Belabed a expliqué qu'il avait été décidé de maintenir le travail de la commission ministérielle en charge du dossier de la création des établissements éducatifs jusqu'à la fin décembre, ce qui permettra de "réceptionner de nouvelles structures éducatives".

Il a ajouté que le suivi quotidien et minutieux des projets du secteur de l'Education par le ministère de l'habitat permettra la réception de plus de 450 nouveaux établissements éducatifs, ce qui est "un chiffre important qui nous permettra d'accueillir nos enseignants et nos élèves dans de bonn es conditions".

Concernant les projets du secteur qui ont enregistré un certain retard, le ministre a souligné "qu'ils font l'objet d'un suivi intensif afin d'accélérer la cadence de réalisation, et l'état d'avancement de ces projets est périodiquement inspecté afin d'en recevoir davantage, ce sur quoi la commission ministérielle travaillera.

Concernant la vaccination du personnel du secteur, M. Belabed a indiqué que l'opération a atteint un "taux acceptable", s'attendant à une courbe ascendante avec la reprise d'environ un demi-million d'enseignants à partir d'aujourd'hui.

M. Belabed a également appelé tous les employés du secteur à "faire preuve de conscience pour contribuer à la limitation de la propagation du Coronavirus", soulignant que l'Etat "déploie tous ses efforts pour y faire face".