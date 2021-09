Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé mardi à Alger la livraison au ministère de l'Education nationale de près de 450 établissements éducatifs (primaires, CEM et lycées) pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une réunion d'évaluation avec le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, et des cadres des deux ministères, consacrée à l'examen de la réalisation des établissements éducatifs confiés à son ministère en prévision de la rentrée scolaire 2021/2022, M. Belaribi a précisé que les établissements éducatifs livrés dans ce cadre à l'échelle nationale comptaient près de 300 écoles primaires, 92 CEM et 67 lycées.

Les résultats obtenus sont "le fruit d'importants efforts et d'un travail mené sur le terrain pour lever les entraves rencontrées et relancer les projets à l'arrêt", a-t-il expliqué.

Et d'ajouter que "malgré les répercussions de la pandémie de Covid-19, les compétences algériennes (architectes, ingénieurs et bureaux d'études) en charge de ces proj ets, ont pu relever le défi et livrer environ 450 établissements éducatifs pour la rentrée solaire prévue dans deux semaines". L'Algérie figure parmi les pays en possession de pas mal d'indicateurs en matière du développement humain et accorde une importance majeure aux élèves scolarisés en leur offrant les équipements nécessaires à leur accueil, a-t-il ajouté.

Affirmant que la réalisation des projets de logement lancés en 2021 se fait en parallèle avec celle des structures éducatives, M. Belaribi a évoqué ses dernières sorties effectuées dans les wilayas d'Oran, Alger et Sétif où de grands sites de logement ont été livrés avec les structures éducatives.

La livraison des logements "se fait en parallèle avec celle des écoles primaires, des collèges et des lycées", a-t-il dit, soulignant que la scolarisation est une ligne rouge infranchissable.

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a salué les efforts consentis par le ministère de l'Habitat qui veille au suivi rigoureux des projets éducatifs, mettant en avant la livraison de 450 nouvelles structures éducatives aménagées pour accueillir les élèves à travers le pays.

M. Belabed a fait état de la décision de maintien, jusqu'au mois de décembre, de la commission ministérielle pour la création et la livraison d'autres établissements éducatifs.