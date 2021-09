La direction de la Santé d'Oran, en coordination avec la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS), ont lancé mardi une opération de vaccination des supporters de clubs contre la Covid-19, en prévision de la nouvelle saison sportive 2022-2022.

L'opération, pour laquelle a été mobilisé un staff médical relevant de la DJS composé de 14 membres entre médecins et infirmiers, se déroule au niveau du Palais des sports "Hammou-Boutelilis" de la commune d'Oran, a indiqué à l'APS le premier responsable de la DJS, Yacine Siefi.

Le premier jour de cette campagne a été dédié aux membres du comité des supporters du MC Oran, le club phare de la capitale de l'Ouest, a souligné le responsable, ajoutant qu'il misait énormément sur les comités des supporters des différents clubs de la wilaya "pour sensibiliser les fans afin de se faire vacciner en masse".

Il a prévenu, en outre, qu'en prévision de la reprise des activités sportives dans toutes les catégories, en application à la dernière décision des pouvoirs publics, "il sera interdit à tout athlète ou supporter d'accéder aux enceintes sportive s s'il ne présente pas son certificat de vaccination". La DJS avait entamé, il y a quelques jours, la vaccination des sportifs au Palais des sports, une opération qui se poursuit"dans de bonnes conditions", a commenté Yacine Siefi, appelant au passage à "une meilleure coordination des responsables des clubs et associations sportives avec les organisateurs de l'opération".

Quelques disciplines sportives, à leur tête le football, avaient repris leurs activités au cours de l'exercice précédent, 2020-2021 après un long arrêt à cause de la Covid-19, néanmoins, les tribunes sont restées fermées devant les spectateurs, rappelle-t-on.