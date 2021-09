La campagne de vaccination contre la Covid-19 du corps universitaire d’Oran, qui dure cinq jours, a été lancée, mardi, à travers les différents établissements d'enseignement supérieur.

Cette campagne, organisée en coordination entre les établissements de l’enseignement supérieur et la direction de la santé et de la population, doit toucher les enseignants, les administrateurs et tous les agents des établissements et des œuvres universitaires, ainsi que les étudiants, dont les nouveaux, selon les organisateurs. L’opération de vaccination se déroule au niveau de plusieurs sites universitaires, dont le campus universitaire "Docteur Taleb Mourad Salim" et la nouvelle faculté de médecine, relevant de l’université Oran 1, ainsi que le pôle universitaire de Belgaïd et l’universitaire d’Oran des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf", a-t-on indiqué.

Des équipes médicales composées de médecins, d’infirmiers et d’une ambulance de la protection civile ont été mises en place au niveau de chaque site de vaccination Les établissements universitaires d’Oran ont déjà organisé, le mois d’août dernier, plusieurs opérations de vaccination des professeurs et du personnel, au niveau des facultés de médecine et des sciences humaines et sciences islamiques de l’université Oran 1, ainsi qu’à la bibliothèque universitaire centrale de l’université Oran 2 "Mohamed Benahmed" et l’USTO "Mohamed Boudiaf".

Le chargé de communication de l’université Oran 1, le professeur Mohamed Labassi, a indiqué à l’APS que 345 professeurs sur les 1.423 que compte l’université ont été vaccinés, en plus de près de 500 étudiants et plus de 230 employés.

De son côté, le chargé de communication de l’USTO, Mâamar Boudia, a indiqué que l’université a organisé, lors des vacances d’été, quatre opérations de vaccination ayant touché plus de 600 enseignants et employés, ajoutant que les opérations de vaccination des étudiants seront intensifiées, lors de la rentrée universitaire, notamment ceux des cités universitaires.