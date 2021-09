Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fourar a tenu, mardi à Alger, une réunion de coordination avec le président de la Commission médicale fédérale de la Fédération algérienne de football (FAF), Djamel Eddine Damerdji et le représentant de la Ligue de football professionnel (LFP), Chellam Azzedine, à l'effet de lancer, bientôt, une campagne de vaccination contre le Coronavirus (Covid-19) en milieu sportif, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de "l'intensification et la généralisation de la campagne de vaccination anti-Covid-19, placée sous le slogan +Avec la vaccination, la vie continue+, en milieu sportif, et ce pour garantir le bon déroulement de la prochaine saison sportive à l'occasion du début du championnat national de football", a précisé le communiqué.

Lors de cette réunion, les trois parties ont examiné "une feuille de route pour mener à bien la campagne de vaccination qui touchera les joueurs, les staffs techniques et médicaux, et les gestionnaires, avant de la généraliser aux suppo rteurs". A cette occasion, Dr. Fourar a assuré que "toutes les conditions seront réunies pour la réussite de cette opération qui sera lancée bientôt et touchera toutes les wilayas du pays".