Un séisme de magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter s'est produit mardi soir dans le sud-est du Mexique, a indiqué le Centre national de sismologie, un centre américain avertissant par ailleurs d'un risque de tsunami.

L'épicentre se trouve à 14 km au sud-est d'Acapulco, dans l'Etat de Guerrero, à 400 km au sud de Mexico, a précisé le centre.

Le Centre d'alertes aux tsunamis du Pacifique, basé à Honolulu dans l'Etat américain d'Hawaii, a averti qu'un raz-de-marée était "possible dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre le long des côtes du Mexique".

La secousse a duré moins d'une minute et a été fortement ressentie dans toute la capitale. Aucune information relative à des victimes ou des dégâts n'a pour l'instant été communiquée.

Le dernier tremblement de terre important au Mexique (magnitude 7,1) était survenu le 19 septembre 2017 et avait causé le mort de 369 personnes.