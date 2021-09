Les efforts d’éradication de l’analphabétisme à Blida ont enregistré un recul, durant ces deux dernières années, dû au coronavirus, qui a engendré une baisse du nombre des inscrits aux cours d’alphabétisation.

"La pandémie de la Covid-19 a constitué un frein aux efforts d’alphabétisation consentis par les autorités, au titre de la stratégie nationale d’alphabétisation, s’étalant jusqu’à 2024 ", a déclaré à l’APS, la directrice de l’annexe locale d’alphabétisation, Ratiba Chahmi, à la veille de la célébration de la Journée internationale d’alphabétisation (8 septembre).

Elle a cité pour preuve le recul du nombre des inscrits en cours d’alphabétisation à 4.476, durant l’année dernière, contre 6.024 inscrits en 2019/2020.

Le nombre d’affranchis de l’analphabétisme a également, été réduit à 270 personnes l’année dernière, contre 486 affranchis en 2018/2019.

Aucune personne n’a été affranchie de ce fléau, durant l’année 2019/2020, du fait de la clôture de l’année scolaire au mois de mars, immédiatement suite à la déclaration de la pandémie, dont le premier foyer fut signalé à Blida, a-t-elle dit.

Selon Mme Chahmi, "de nombreuses apprenantes ont abandonné les cours d’alphabétisation, durant l’année dernière, en dépit de l’adoption d’un protocole sanitaire, fixant le nombre des élèves de chaque classe à 10, au lieu de 20 précédemment" .

La même source a indiqué que de nombreux enfants ont interdit à leurs parents de suivre ces cours , par crainte d’une éventuelle atteinte par ce virus.

Un fait à l’origine de la fermeture d’un nombre de classes d’alphabétisation dans les communes montagneuses de Djebabra et Chréa.

La situation sanitaire est, aussi , à l’origine de la réduction du nombre des classes exploitées par l’annexe de Blida, qui s’appuie essentiellement sur les écoles, les mosquées et les maisons de jeunes, et ce suite à la fermeture provisoire et récurrente de nombreux établissements, dont notamment les mosquées.

En dépit de cette situation exceptionnelle, l’annexe d’alphabétisation de Blida a réussi, ces dernières années, à réaliser des résultats positifs, ayant permis à de nombreuses personnes de s’affranchir de l’analphabétisme et de poursuivre leurs études, ou une formation professionnelle, en s’inscrivant auprès du centre régional de l'enseignement et de la formation à distance, pour les premiers, ou en rejoignant un établissement de l’enseignement et de la f ormation professionnels pour les seconds.

Mme. Ratiba Chahmi a fait cas, à ce titre, de 22 apprenants affranchis de l’analphabétisme, qui poursuivent actuellement leurs études par correspondance, contre sept autres inscrits au niveau de centres de la formation professionnelle et de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’un diplôme professionnel les habilitant à intégrer le monde du travail.

Les mêmes efforts consentis, dans le domaine, par les autorités locales ont permis, selon la même source, de réduire le taux d’analphabétisme à 6,9 % actuellement, contre 25% en 2007.

Prés de 1.070 apprenants se sont inscrits aux cours d’alphabétisation au niveau des communes de Blida, Ouled Aich et Boufarik, au titre de la présente année scolaire.