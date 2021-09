La perte auditive touche un enfant sur 1000 en France. Une nouvelle étude révèle le besoin de sensibilisation des parents.

On estime qu'en France environ 1 enfant sur 1000 est touché par une perte auditive. Pourtant, selon une étude Ipsos présentée par la société MedEl (une entreprise autrichienne qui développe des implants cochléaires), moins d'un parent sur deux (43%) se dit inquiet vis-à-vis des problèmes auditifs de leur enfant. Pour cette étude sur "la perception par les parents de la perte auditive des enfants", l'institut de sondage a interrogé 609 parents d'enfants de 0 à 12 ans (507 parents d'enfants entendants et 102 parents d'enfants équipés d'un implant cochléaire, une aide auditive composée d'un processeur placé derrière l'oreille qui transforme les sons en signaux électriques et les transmet par ondes à une partie interne implantée chirurgicalement.).

UNE PATHOLOGIE MOINS RARE QUE CE QUE LES PARENTS PENSENT

Sur le millier de nouveau-nés touchés chaque année, 40 % souffrent de surdités sévères et profondes avec de lourdes conséquences sur l'acquisition du langage oral et sur le développement socio-affectif de l'enfant. Trois quarts de ces surdités sont d'origine génétique (anomalies de l'oreille) et les autres sont acquises au cours de la grossesse ou pendant la période périnatale.

Si la majorité des parents d'enfants implantés ont consulté un professionnel de santé dès qu'ils ont constaté que leur enfant présentait une perte auditive(82%), 8% admettent qu'ils ont d'abord cherché ses informations sur Internet et près d'1 sur 10 (7%) a attendu que cela passe. Car même si les parents sont soucieux du bien-être de leur enfant et perçoivent les enfants équipés d'appareils auditifs comme "des enfants comme les autres" (à 92%), il n'en est pas moins que le choc de l'annonce de la perte auditive de son enfant provoque un sentiment d'angoisse pour 40% des parents d'enfants implantés.

Toutefois, avec le recul, 51% des parents d'enfants implantés conseillent de faire contrôler l'audition de l'enfant le plus rapidement possible en cas de suspicion d'une perte auditive.